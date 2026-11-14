Aseguran que Mauricio Pinilla estaría internado de urgencia en una clínica tras complejo momento de salud

Mauricio Pinilla generó preocupación durante las últimas horas, luego de que surgieran informaciones sobre su supuesto ingreso de urgencia a una clínica de Santiago.

El periodista Pablo Candia dio a conocer los primeros antecedentes a través de sus historias de Instagram, donde aseguró que el exfutbolista habría llegado a un recinto asistencial durante la tarde de este viernes.

Mauricio Pinilla estaría internado de urgencia

“Mauricio Pinilla habría ingresado a urgencias de la Clínica Universidad de Los Andes. Pasaría la noche en el área psiquiátrica de la clínica”, afirmó el comunicador.

“Mauricio habría ingresado a eso de las 19 horas a urgencias de la clínica (…) y se le han hecho una serie de exámenes. Quedaría internado en el área psiquiátrica de la clínica”, detalló.

Durante el reciente capítulo de Primer Plano, la noche de este viernes, también abordaron la presunta hospitalización del exfutbolista. La periodista Conty Ganem señaló que Pinilla habría sido “ingresado mediante urgencias a una clínica del sector oriente”.

Además, explicó que intentaron comunicarse con el mánager del exfutbolista, pero no obtuvieron respuesta. También contactaron a su exesposa, Gissella Gallardo, quien, según la reportera, “no tenía idea”.

Inicialmente, el equipo del programa consideró la posibilidad de que estuviera en la Clínica Las Condes, recinto al que Pinilla acudió hace un mes debido a una crisis de pánico. Hasta ese lugar también habría llegado su hija mayor para consultar por él.

La información surgió horas después de su polémica participación en Vértigo, donde protagonizó varios momentos que generaron críticas en redes sociales.

En ese contexto, Sergio Marabolí aseguró que el exfutbolista llegó al canal con un comportamiento “errático”. Según el periodista, esta situación habría llevado a Stefan Kramer a no aparecer en el programa para imitar a Pinilla durante el estelar.

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