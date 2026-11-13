La reconocida obra «Noche tan Linda» tendrá función gratuita en San Felipe: revisa cuándo y dónde

El próximo viernes 27 de noviembre, el Teatro Municipal de San Felipe recibirá una premiada propuesta teatral que invita a reflexionar sobre la diversidad, la identidad y la exclusión social. Se trata de «Noche tan Linda», montaje que llegará a la comuna con una función gratuita programada para las 19:00 horas.

La presentación estará a cargo de la Corporación de Artistas por la Rehabilitación y Reinserción Social a través del Arte (CoArtRe), en una actividad organizada junto a la Municipalidad de San Felipe y su Oficina de la Diversidad.

La obra, escrita por el dramaturgo Pablo García Gómez y dirigida por Martín Balmaceda, cuenta la historia de José Macario-Camelia Margarita. Ella es una mujer transgénero que tiene un gran anhelo: convertirse en La Lupe, reconocida cantante cubana. Para ella, ese sueño representa una oportunidad de escapar de la pobreza y la violencia que forman parte de su realidad.

A partir de este personaje, la puesta en escena profundiza en las dificultades que enfrentan las personas de la comunidad LGBTIQ+ en contextos de marginalidad. También aborda la búsqueda de libertad y el derecho a construir una identidad propia en una sociedad donde todavía existen barreras para el reconocimiento de la diversidad.

En términos artísticos, «Noche tan Linda» mezcla elementos del teatro documental y la performance, con especial atención al lenguaje corporal y visual. Así, propone una mirada sobre las experiencias de exclusión, la resistencia y la posibilidad de encontrar un espacio de expresión.

El montaje también cuenta con reconocimientos internacionales. En 2013 obtuvo el Concurso de Dramaturgia del Proyecto Asunción del Teatro Pregones y posteriormente recibió los premios HOLA y ACE en Nueva York.

El elenco está compuesto por Esteban Leiva, Vanessa Leyton, Sandra Navarrete, Marcelo Torrealba, Felipe Olguín, César Fereira e Ignacio Núñez.

La función en San Felipe forma parte del plan de gestión de CoArtRe, iniciativa financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

¿Cuándo y dónde ver «Noche tan Linda» en San Felipe?

La presentación se realizará el viernes 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal de San Felipe, ubicado en la Región de Valparaíso.

La actividad será completamente gratuita, por lo que el público podrá disfrutar del montaje sin pagar entrada.

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