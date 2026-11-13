«Te había salido una coliflor, tú sabes dónde»: Adriana Barrientos lanza íntima acusación contra Mauricio Pinilla

Mauricio Pinilla, Danilo 21 y Adriana Barrientos protagonizaron una nueva polémica en redes sociales. Todo comenzó luego de la participación del exfutbolista en el programa «Vértigo», la que generó diversos comentarios.

Uno de los que reaccionó fue Danilo 21, quien compartió una publicación, en la que hizo referencia a un supuesto cambiente incómodo en el espacio ya nombrado.

La controversia escaló cuando el exdelantero de Universidad de Chile respondió directamente a una publicación del influencer con un duro mensaje: «Gordo cada vez más weón, vo pelotudo».

Lejos de dejar pasar el comentario, Danilo 21 volvió a referirse al tema a través de su canal de difusión. En ese espacio, cuestionó la exposición que, según su apreciación, ha tenido Pinilla en televisión y manifestó su preocupación por la situación.

«Mauricio Pinilla ataca de nuevo. Yo no entiendo cómo la gente que trabaja con él lo exponen así. Es evidente que está mal y los canales solo lo usan para reírse de él, a mí me da pena», expresó.

Además, compartió otra publicación, en la que viralizó el comentario que recibió de Mauricio Pinilla.

Cabe señalar que las apreciaciones sobre el estado del exfutbolista corresponden exclusivamente a la opinión de Danilo 21 y no cuentan con una confirmación oficial. Durante su paso por «Vértigo», Pinilla sí abordó públicamente las dificultades de salud mental que aseguró haber enfrentado y afirmó sentirse actualmente más fuerte.

Adriana Barrientos contra Mauricio Pinilla

La discusión sumó una nueva protagonista. Adriana Barrientos intervino en la publicación que compartió el influencer sobre el comentario que recibió.

De este modo, la modelo lanzó una inesperada acusación contra el exseleccionado nacional.

«Con qué cara, Mauricio, si me llamaste con tu polola de turno para pedirme ayuda porque te había salido una coliflor, tú sabes dónde, que terminaste cortando con un cortaúñas, ¡y yo mandándote remedios por Uber! Cara de palo», comentó «La Leona».

Por ahora, los dichos de Adriana Barrientos corresponden a una acusación que no ha sido respaldada con pruebas públicas. Mauricio Pinilla, en tanto, no se ha pronunciado sobre esta nueva polémica.

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