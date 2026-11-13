Revelan video del momento exacto en que Luis Slimming fue agredido en pleno show

El violento episodio que vivió Luis Slimming durante una presentación en Arica sigue generando repercusiones. Ahora, El Sentido del Humor compartió un registro que muestra el momento exacto en que el comediante fue agredido por un espectador que subió sorpresivamente al escenario.

Las imágenes permiten ver cómo el sujeto irrumpe en medio del espectáculo y se acerca al humorista para golpearlo. La situación provocó una inmediata reacción y terminó con la presentación suspendida por motivos de seguridad y salud.

Cabe recordar que, tras lo ocurrido, el propio Luis Slimming entregó su versión de los hechos y aseguró que se encontraba en buenas condiciones. «Se subió una persona, media curá (sic). Me tiró unos combos, yo le tiré otros; combos iban, combos venían», relató sobre el enfrentamiento.

Además, aseguró que fue hasta la PDI y que el caso ya se encuentra en manos de la justicia.

Revisa el video a continuación:

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