Los Auténticos Decadentes regresan a Chile con show en Gran Arena Monticello: fecha y cómo comprar entradas

Los Auténticos Decadentes volverán a encontrarse con el público chileno durante el verano de 2027.

La reconocida banda argentina confirmó una nueva presentación en el país, esta vez en Gran Arena Monticello, donde promete una noche cargada de música y grandes clásicos.

El concierto quedó programado para el viernes 29 de enero de 2027, a partir de las 21:00 horas. La agrupación llegará hasta Mostazal con un repertorio que repasará algunos de los temas más populares de sus cuatro décadas de trayectoria.

Entre las canciones que se esperan se encuentran «La Guitarra», «El Murguero», «El Pájaro Vio el Cielo y se Voló», «Diosa» y «Corazón», entre otros éxitos que han acompañado a distintas generaciones.

Los Auténticos Decadentes ha construido una extensa carrera internacional gracias a una propuesta que combina distintos estilos musicales. Su particular mezcla de ritmos, humor y energía la convirtió en uno de los nombres más reconocidos de la música latinoamericana.

A lo largo de 40 años, la banda ha llevado sus canciones a distintos rincones del mundo. Lo que comenzó como una apuesta musical diferente terminó transformándose en un fenómeno cultural que dejó huella en la escena musical.

¿Cuándo y dónde comprar entradas para Los Auténticos Decadentes?

Quienes quieran asistir al espectáculo podrán adquirir sus boletos a través del sistema Ticketmaster.

La venta de entradas comenzó hoy, viernes 13 de noviembre, a las 14:00 horas. El espectáculo se realizará en Gran Arena Monticello, el viernes 29 de enero de 2027, desde las 21:00 horas.

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