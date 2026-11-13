Chino Ríos sorprende con enigmático mensaje para su pareja y desata reacciones: «Ya se mandó su cortito…»

Un mensaje que no pasó inadvertido compartió Marcelo Ríos en sus redes sociales. El extenista aprovechó el cumpleaños número 41 de su pareja, Tamara Cornejo, para dedicarle unas palabras.

Todo comenzó con una publicación de la propia Tamara, quien celebró una nueva vuelta al sol con una reflexión sobre los últimos meses de su vida. La hija del extenista Patricio Cornejo reconoció que este aniversario tuvo un significado especial.

«¡41! Tanto que decir. Un cumpleaños diferente en todos los sentidos… Es difícil empezar por dónde… Ha sido un año lleno de torbellinos (buenos y malos)… ¡Como yo! ¡Intensa!», escribió en Instagram.

En el mismo mensaje, Tamara Cornejo también recordó una experiencia sentimental que marcó este periodo. «Viví un amor inmenso del que siempre estaré agradecida», expresó.

La mujer cerró su reflexión dejando en claro que no se arrepiente de las experiencias que ha enfrentado durante el último año. Además, volvió a describirse como una persona «intensa».

Marcelo «Chino» Ríos, replicó la publicación en su propia cuenta de Instagram y agregó una dedicatoria que llamó la atención.

«Ojalá terminemos el año cumpliendo nuestro sueño, que hemos buscado tanto y lo merecemos. Cuídate chinita», escribió el extenista.

Como era de esperarse, la publicación del Chino Ríos generó múltiples reacciones.

«Abrió un Santa Helena de 2lt»; «Tomé lo que quiera LEYENDA…el número 1 se toma las piscolas a la hora y el día que sea»; «el numero uno se cura cuando quiere»; «El número 1 se arrastra como quiere», «Mi wawita ya se mando su cortito», fueron solamente algunos de lo comtarios que recibió el posteo.

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