Mauricio Pinilla descolocó a Marlen Olivari y Laura Prieto con incómoda pregunta en pleno programa: su reacción lo dice todo

Mauricio Pinilla protagonizó un inesperado momento durante su reciente participación en el programa «Vértigo» de Canal 13.

El exfutbolista protagonizó un incómodo intercambio con Laura Prieto y Marlen Olivari que no pasó inadvertido para los televidentes.

El exdelantero participó como invitado en el estelar de Canal 13, instancia en la que también abordó distintos aspectos de su vida personal. Entre ellos, se refirió al quiebre de su matrimonio con Gissella Gallardo y a las difíciles situaciones que ha enfrentado durante los últimos meses.

Sin embargo, otro episodio de la conversación terminó robándose las miradas. Esta vez, una pregunta del exjugador de la selección nacional sorprendió a las dos invitadas mientras hablaban de sus proyectos laborales.

La pregunta de Mauricio Pinilla

Todo ocurrió después de que Marlen Olivari aprovechó el espacio para promocionar «Divas en pantuflas», espectáculo que comparte con Laura Prieto y que actualmente presentan en diferentes teatros y casinos del país.

En medio de la explicación, la modelo uruguaya comentó que están disponibles para llevar su propuesta a distintos escenarios. «Donde sea, vamos. Nos acomodamos», señaló Laura Prieto.

Luego, agregó un detalle sobre el proyecto: «Somos las dos solitas».

Fue en ese momento cuando Mauricio Pinilla decidió intervenir con una inesperada pregunta. «¿Domicilios?», preguntó el exfutbolista, provocando sorpresa entre ambas.

Marlen Olivari no tardó en responder y expresó: «No, fíjate».

El exjugador intentó aclarar el sentido de sus palabras. «Pregunto solamente para el público», mencionó.

En tanto, las cámaras del programa enfocaron a Laura Prieto, quien se mostró incómoda ante el comentario.

El momento fue compartido en Instagram por la cuenta @matimediacl y generó múltiples reacciones.

«Peeeero..!! Indirectamente la trato de trabajadora sexuak !! Pucha ohh que incómodo igual»; «La cara de Laura lo dijo todo»; «En su mente, decir eso era genial», fueron algunos de los comentarios que dejó el post.

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