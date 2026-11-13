Maluma en Chile 2027: confirman fecha, recinto y cuándo inicia la venta de entradas

El regreso de Maluma a Chile ha generado gran expectación y poco a poco se van conociendo nuevos detalles al respecto. El artista llegará a suelo nacional en el marco de «Loco X Volver World Tour 2027» y ya se confirmó cuándo iniciará la venta de entradas, la fecha del concierto y el recinto.

La primera etapa para conseguir tickets será una preventa exclusiva para clientes Visa Banco de Chile, que arrancará el próximo lunes 16 de noviembre. Una vez que finalice la preventa o se agote el stock destinado a esta instancia, comenzará inmediatamente la venta general.

De esta manera, los fanáticos ya tienen una primera fecha clave para intentar conseguir sus tickets. Sin embargo, todavía quedan detalles importantes por conocer sobre el espectáculo en nuestro país.

En tanto, el concierto de Maluma en Chile quedó programado para el jueves 22 de abril en el Santander Arena.

El regreso de Maluma a Chile con su nueva gira

El colombiano incluyó a Santiago entre las más de 60 ciudades que recorrerá con el «Loco X Volver World Tour 2027», una gira que lo llevará por distintos destinos de América, Europa y otros continentes.

El recorrido comenzará el 5 de febrero de 2027 en Bogotá, Colombia, y contempla paradas en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Miami, Los Ángeles, Madrid y París, entre otras.

La gira toma su nombre de su álbum «Loco X Volver», lanzado en mayo de 2026, con el que busca reencontrarse con sus raíces musicales y conectar con sus seguidores a través de una nueva propuesta.

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