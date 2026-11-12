Sammis Reyes sorprendió con video junto a su hija y un detalle llamó la atención: recibió múltiples comentarios

Durante este jueves, Sammis Reyes compartió un tierno registro en Instagram, en el que mostró parte de su rutina junto a Mía Ignacia, a hija que tuvo con la modelo Emilia Dides.

El registro permitió conocer algunas de las actividades que realiza durante su jornada como padre. Entre ellas, aparecen momentos en los que alimenta a la pequeña, la baña, le cambia los pañales y la lleva de paseo.

Junto a las imágenes, el exjugador de la NFL acompañó la publicación con una emotiva dedicatoria para su hija.

«Nuestra rutina. Ser papá de la Mía me mejoró la vida para siempre… No hay nada en el mundo que no esté dispuesto a hacer por ti, mi niña hermosa», expresó Sammis Reyes.

Luego, cerró el mensaje con un breve «Te amo».

Sammis Reyes recibió elogios por su faceta como papá

La publicación no tardó en generar reacciones. De este modo, el deportistas recibió múltiples comentarios, los que estuvieron marcados por los mensajes positivos.

«Eres bacan Sammis, qué afortunada es Mia»; «Qué lindo, cambio tanto mi perspectiva hacia tu persona al escuchar tu charla motivacional aqui en PUQ, eres bacanisimo»; «Me encantan! Sigan siempre adelante con la hermosa familia que tienen»; «Debiese ser normal que todos los papás sean así, comprometidos con los hijos, pero como no es común, nos sorprendemos y felicitamos», fueron algunos de los comentarios que le dejaron a Sammis Reyes.

Es importnate señalar que el romance entre el deportista y Emilia Dides se hizo pública durante la edición 2025 del Festival de Viña del Mar.

Un tiempo después. Específicamente, el 30 de enero de 2026, ambos dieron la bienvenida a su primera hija, Mía Ignacia.

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