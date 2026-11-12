Camila Nash deja la grande tras exponer a famoso galán de TV: «Si está pasado a poto…»
Camila Nash protagonizó un llamativo momento en "Volverías con tu ex? 2" tras cuestionar el cuidado personar de uno de sus compañeros.
En el próximo capítulo de «¿Volverías con tu ex? 2» se mostrará una inesperada situación que se vivió entre Camila Nash y Austin Palao. Instancia, en la que la figura de TV cuestionó sin filtro los hábitos de higiene de su compañero.
Todo sugió debido a que ambos recibieron una invitación para participar en una experiencia en el Cuarto Oscuro. «Deberán dirigirse al Cuarto Oscuro… Esta mañana no verán con los ojos… Verán con los sentidos», fueron las instrucciones que recibieron.
Ante este escenario, Camila Nash le pidió al modelo peruano que pasara por la ducha antes de participar. «Prepárate gatito, a vivir una experiencia que solo sentirás con tus sentidos. Tenemos que ir al Cuarto Oscuro, a bañarse, a bañarse», le comentó.
Según ella, Austin Palao habría descuidado su higiene personal desde que comenzó su relación con Noelia. Incluso, le confesó a Nicole Moreno que no estaba dispuesta a pasar por alto esa situación.
«Si este h… está pasado a poto se lo voy a decir, ya le dije que se fuera a bañar, y ayer andaba medio pasado. Yo no me voy a andar comiendo h… cochinos», lanzó sin filtros.
La reacción de Austin Palao
Los comentarios de Camila Nash llegaron hasta Austin, luego de que Nicole Moreno le contara lo que había dicho sobre él.
Lejos de mostrarse preocupado por los comentarios de su compañera, el peruano respondió: «Que diga lo que quiera, me baño para cosas importantes».
Pese a su respuesta, finalmente terminó dándose una ducha antes de continuar con la jornada.
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