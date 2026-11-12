Preocupación por el estado de Julián Elfenbein: está hospitalizado y revelan el motivo

Recientemente, se dio a conocer que Julián Elfenbein, animador de Chilevisión permanece internado en la Clínica Alemana de Vitacura, donde inició un proceso de recuperación tras someterse a una extensa operación.

La información fue dada a conocer por Glamorama, medio que detalló que el comunicador ingresó a pabellón el martes 10 de noviembre. La cirugía buscaba solucionar dos hernias lumbares que le provocaban fuertes molestias desde hace varios años.

El procedimiento habría incluido la extracción de ambas hernias y la instalación de elementos metálicos en su columna. Debido a la complejidad de la operación, el rostro televisivo pasó su primera noche en la Unidad de Tratamiento Intensivo (UTI), bajo constante vigilancia del equipo médico.

Al día siguiente despertó y los especialistas determinaron su traslado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Según el citado medio, el animador se encuentra de buen ánimo y confía en que este tratamiento le permita recuperar su bienestar.

Una larga lucha contra los dolores de espalda

Los problemas físicos de Julián Elfenbein no son recientes. El conductor de 54 años lleva bastante tiempo lidiando con molestias en la espalda. Incluso, anteriormente recibió un diagnóstico de hernia que comprometía el nervio ciático.

En ese entonces pasó por una primera operación, pero los resultados no fueron los esperados y el dolor continuó afectándolo.

Durante 2025, Julián Elfenbein se refirió públicamente a las dificultades que enfrentaba producto de esta condición. «Lo que pasa es que es más invalidante por los remedios que tienes que tomar», comentó en aquella oportunidad.

En su testimonio también mencionó los medicamentos que debía consumir para sobrellevar las molestias, entre ellos morfina, tramadol y pregabalina.

Por ahora, Elfenbein está hospitalizado mientras se recupera. La idéa es volver a la televisión y retomar sus labores en Chilevisión, canal con el que todavía mantiene contrato.

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