Conmoción por muerte de recordada actriz de El Chavo del 8

Una lamentable noticia ha golpeado al mundo del espectáculo. Resulta que se dio conocer la muerte de la actriz Regina Torné, quien fue parte la icónico serie El Chavo del 8 y tenía 82 años.

En dicha producción dio vida a la Tía Gloria. Personaje que al llegar a la vecindad despertó el interés amoroso de Don Ramón.

La partida fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA), que utilizó sus redes sociales para informar sobre el deceso y enviar sus condolencias a los familiares, amigos y cercanos de la intérprete. Hasta el momento, no se han entregado antecedentes sobre las causas de su muerte.

A través de un mensaje, la organización destacó el legado artístico que dejó la actriz durante su carrera. «Su talento, fuerza interpretativa y entrega al escenario la convirtieron en una de las grandes figuras de su generación», señalaron.

La trayectoria de Regina Torné en televisión y cine

Más allá de su paso por la popular serie de comedia, Regina Torné construyó una destacada carrera en distintas producciones. Uno de sus trabajos más reconocidos llegó con la película «Como agua para chocolate», estrenada en 1992, donde interpretó a Mamá Elena.

Su desempeño en esta cinta le permitió conseguir el Premio Ariel en la categoría de mejor actriz, uno de los reconocimientos más importantes de la industria cinematográfica mexicana.

En televisión también participó en producciones como «La loba», «Amor en custodia» y «Cielo rojo». Sin embargo, desde 2016 se encontraba alejada de las pantallas y de la actividad actoral.

La noticia de su partida generó muestras de cariño entre quienes compartieron con ella durante su carrera. Una de ellas fue Sylvia Sáenz, quien coincidió con Torné en la teleserie «La loba».

La actriz recordó los momentos que vivieron juntas y destacó tanto sus enseñanzas como su compromiso profesional. «Me quedo con sus consejos y el recuerdo de su profesionalismo, amor y respeto a este oficio. Gocé cada minuto que pasé con ella dentro y fuera del set», escribió en Instagram, de acuerdo a lo informado por People en Español.

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