Artista dibujó a personajes del «El Chavo del 8» al puro estilo «Dragon Ball Z»

¿Se imaginó alguna vez ver a los personajes de «El Chavo del 8» en una versión de «Dragon Ball Z»? Algo así fue lo que realizó un artista fanático de ambos programas y seco para el dibujo.

Sin lugar a dudas, «El Chavo del 8» sigue siendo una de las series cómicas más exitosas de todos los tiempos en habla hispana. Con resultado de que fuera traducido a países tan diversos como Noruega, India o Japón.

Al igual que «Dragon Ball Z» que fue un hito para la animación japonesa. En nuestro país sigue teniendo miles de fanáticos que vibran con las aventuras de Gokú, los malvados Cell, Freezer o los androides que causaron problemas al planeta dentro de la serie.

Tomando ambas historias, un usuario de redes sociales las mezcló y realizó una verdadera obra de arte para los seguidores de ambas. @Samukarts es el causante de esto que se transformó en viral en algunas redes sociales.

Trabajo impecable

El Chavo del 8 que para muchos se consagró. De modo que @samukarts aprovechó su parecido para tomarlo como base de su diseño del Dr. Maki Gero. ‘Cualquier similitud es pura coincidencia’ comentó este artista a través de su cuenta en Instagram.

El traje del también llamado Androide No. 20 no le queda mal a Ramón Valdés. Eso a pesar de que las facciones del personaje de ficción y de la persona real no son exactamente iguales.

Puede verse que este ilustrador, además de agregar el ropaje del Dr. Maki Gero, igualmente añadió un bigote muy poblado y una cabellera blanca-grisácea. Eso hace la apariencia de Ramón Valdés más fiel al personaje de Dragon Ball Z.

Esto también lo realizó con la Chilindrina como Androide 18, con Quico encarnando al villano Cell, como también al profesor Jirafales como el Androide 17.