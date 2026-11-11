Rosario Bravo y José Miguel Viñuela llegan por primera vez al teatro con «En El Ojo»: fecha y entradas

El podcast «En El Ojo» de nuestra querida Rosario Bravo y José Miguel Viñuela se prepara para un nuevo paso. Resulta que el proyecto llegará por primera vez un escenario teatral, en un encuentro que promete trasladar la complicidad y el humor del programa a una experiencia en vivo.

La iniciativa permitirá que sus seguidores disfruten de una jornada diferente, esta vez sin una pantalla de por medio.

«Porque ustedes lo pidieron… ¡¡¡NOS VAMOS AL ESCENARIO!!!», se anunció en la cuenta de Instagram de «En El Ojo».

El espectáculo se realizará el próximo 6 de diciembre en Palermo Teatro Bar.

«En El Ojo» llegará al teatro

En su podcast, Rosario Bravo y José Miguel Viñuela han conseguido conectar con una audiencia que disfruta de sus historias, comentarios espontáneos y particulares puntos de vista. Ahora, el desafío será trasladar esa dinámica al teatro.

Las entradas para esta presentación ya se encuentran disponibles a través del sitio web LaComedia.cl.

De este modo, los conductores de «En El Ojo» se preparan para protagonizar un hito en la historia de su proyecto, en el que por primera vez dejará los micrófonos para encontrarse directamente con sus fanáticos.

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