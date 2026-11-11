11 Nov, 2026. 16:20 hrs

¿Del calor a la lluvia en Santiago?: Alejandro Sepúlveda revela cuándo volverían las precipitaciones a la capital

Durante la tarde de este miércoles, el periodista especializado en meteorología entregó el pronóstico del tiempo para los próximos días en la capita. De este modo, adelantó altas temperaturas para los próximos días. Sin embargo, mencionó que después del calor retornaría la lluvia a Santiago.

Por Iván López
Mega / Agencia Uno

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