Camionero sorprendió en Mega con directo mensaje a José Antonio Neme: le puso insólito apodo y el periodista no tardó en reaccionar

Este miércoles se vivió un llamativo momento durante un despacho de Mucho Gusto. En esta instancia, Gonzalo Ramírez cubría las manifestaciones de camioneros en la Ruta 68, y uno de los conductores aprovechó la presencia de las cámaras para enviarle un mensaje a José Antonio Neme.

Todo ocurrió cuando el periodista conversaba con un joven transportista sobre las demandas del gremio. En medio de sus argumentos, el entrevistado defendió el impacto que tendría una eventual disminución de los gastos para los trabajadores del rubro.

«La plata no se va a perder porque llega a los gobiernos. Si hay la plata, nosotros tenemos menos gastos, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a comprar más camiones. Vamos a mover la economía, viejo», mencionó.

«¿Cómo es tan difícil entenderlo?», cuestionó el joven camionero.

Sin embargo, lo más llamativo de la conversación llegaría segundos después. El camionero se dio cuenta de que estaba apareciendo en las pantallas de Mega y lanzó un mensaje.

«¿Es el canal de Neme? ¡Grande! ¡Es un defensor Neme!», expresó.

Frente a esto, Gonzalo Ramírez decidió volver a acercarle el micrófono y consultó: «¿Qué vai a decir?».

El particular mensaje que recibió José Antonio Neme en pleno despacho

Sin perder la oportunidad, el joven lanzó una inesperado comentario que generó múltiples risas.

«Neme, usted no debería llamarse Neme, debería llamarse Nepe, porque se lo has puesto a todos los políticos», mencionó.

El comentario tomó por sorpresa a Gonzalo Ramírez y generó carcajadas en el estudio de Mucho Gusto.

Ante la inesperada intervención, el notero solo atinó a reaccionar con humor antes de continuar con la cobertura. «Bueno, cosas que pasan en vivo», comentó.

De regreso en el estudio, José Antonio Neme también tuvo palabras para el episodio.

«¡Es el pueblo de Chile! ¡Manifestándose libremente en las pantallas de Mega! ¡Viva el nepe, también! A todos le gusta», expresó bromeando el rostro de Mega.

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