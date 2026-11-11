«¿Cómo puede faltar esto…?»: Influencer española sorprendió con crítica a Santiago y abrió debate en redes sociales

Abril Oñate es una influencer española que desde hace un tiempo vive en Chile. La joven ha sido viral en diversas oportunidades por compartir sus experiencias.

Y recientemente, la creadora de contenido puso el foco en un detalle de Santiago que considera necesario mejorar. Se trata de la escasa presencia de fuentes de agua potable en los espacios públicos.

A través de un video, Abril Oñate explicó que esta situación le ha llamado la atención durante el tiempo que lleva en nuestro país. Por eso, decidió compartir una crítica que, según aclaró, tiene un propósito constructivo.

«Voy a hacer una crítica constructiva a Chile, ya que ya llevo tiempo aquí y es una cosa de la que me he dado cuenta», partió indicando la influencer española.

La petición de la influencer española para Santiago

La española explicó que encontrar lugares donde beber agua mientras realiza actividad física en la capital no resulta sencillo.

«Digo, ‘pero cómo puede faltar esto’, y son fuentes. Hay como dos fuentes contadas, que las tengo ya localizadas, pero te vas corriendo y no puedes parar a la primera agua. Es algo que hace falta», manifestó.

Desde su perspectiva, incorporar más fuentes de agua en los espacios públicos sería una buena medida para promover el deporte y facilitar las actividades al aire libre.

«Potencian tanto el deporte, sobre todo los domingos. Hacen falta fuentes», concluyó.

Además, Abril Oñate acompañó su publicación con un mensaje en el que anticipó que su observación podría generar consenso entre los usuarios: sabía «que muchos estarían de acuerdo con esto».

Como era de esperar, el registro no tardó en generar reacciones. De hecho, en Instagram suma más de 2 mil «me gusta» y sobre 100 comentarios.

«No me atrevería a tomar agua de una llave de la calle»; «Las fuentes de agua para consumo personal en plazas y calles fueron comunes en Chile en los 70 y 80, lamentablemente el vandalismo, escasez hídrica y mal manejo de estas fueron eliminándolas con el tiempo»; «Me encanta la idea!! Más críticas constructivas por favor», fueron algunos de los comentarios que recibió el post.

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