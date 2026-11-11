Luto en la TV chilena: fallece destacado actor que brilló en «Brujas» y «Papi Ricky».

El mundo de la actuación nacional está de luto. Leonardo Perucci Molvin, actor que brilló en diversas teleseries chilenas, falleció a los 87 años.

El deceso fue confirmado este martes por su hija, Valeria Perucci, quien entregó la noticia al medio costarricense Teletica. Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de su muerte.

La noticia llega después de que el actor enfrentara complicaciones cardíacas. De hecho, días antes de su partida había sido sometido a una intervención al corazón.

Previemente, su esposa, la escritora Arabella Salaverry, también había informado que su estado de salud era delicado.

El legado de Leonardo Perucci en la televisión chilena

Nacido en Antofagasta, Leonardo Perucci comenzó su camino artístico en el teatro, luego de estudiar actuación. Mientras que en la década de 1960 dio el salto a la televisión.

En 1967 asumió el papel protagónico de «Los Días Jóvenes«, producción de Canal 13 que pasó a la historia como la primera teleserie realizada en Chile.

Sin embargo, el escenario político del país cambió el rumbo de su vida. Tras el Golpe de Estado de 1973, el actor se trasladó a Cuba, donde vivió durante cinco años y siguió ligado a las artes escénicas.

Su siguiente destino fue Costa Rica. En 1979 llegó al país centroamericano con la idea de permanecer solo unos días, pero finalmente decidió establecerse allí. Con el tiempo formó una familia y también desarrolló una reconocida carrera artística. Incluso llegó a conducir el programa «Fantástico».

Después, en 2004, volvió a Chile partcipó en producciones como «Hippie», «Brujas» y «Papi Ricky», teleseries que marcaron su regreso a la pantalla nacional.

Su estadía, eso sí, fue breve. En 2007 volvió a Costa Rica, donde continuó con su vida. Seis años más tarde enfrentó un cáncer linfático, diagnóstico que logró superar tras someterse a un tratamiento de quimioterapia.

Durante sus últimos años, Leonardo Perucci concedió entrevistas en las que recordó su batalla contra el cáncer y también se refirió a los problemas cardíacos que afectaban su salud.

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