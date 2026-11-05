Famosa y querida actriz chilena fue tratada de «gorda» en redes y así respondió: «Me quedé pensando…»

Recientmente, la actriz e influencer Mafe Bertero compartió una sincera reflexión en redes sociales tras recibir un inesperado comentario sobre su cuerpo.

A través de un video, la intérprete señaló que alguien la calificó de «gorda». Lejos de limitarse a responder el insulto, puso sobre la mesa la intención detrás de este tipo de mensajes y el impacto que pueden provocar.

«Me dijeron gorda y me quedé pensando cuál era la idea de tirarme ese comentario ¿Qué querían que hiciera?, ¿que me sintiera mal?, ¿que cambiara mi cuerpo?», expresó Mafe Bertero.

La reflexión de Mafe Bertero

Según explicó la actriz el problema no está en el término, sino en la intención de usarlo para menospreciar a alguien. En este sentido, descartó la necesidad de explicar qué talla utiliza o entregar justificaciones sobre su apariencia.

«Ser gorda no es algo malo, y usar esa palabra para humillar sí. Y yo estoy expuesta a comentarios desde los 13 años. Ahora tengo 24», comentó Mafe Bertero.

La actriz también reconoció que ha contado con apoyo psicólogico y de cercanos para comprender que las opiniones de terceros no determinan su valor.

Sin embargo, Mafe Bertero advirtió que tener esa fortaleza no significa que los ataques dejen de afectar. También recordó que trabajar en redes sociales no le quita a nadie el derecho a exigir un trato respetuoso.

Además, señaló que «obviamente empiezo a pensar en todas las mujeres que leen esos comentarios, en alguien que quizás tiene un cuerpo parecido al mío y lo están ocupando como motivo de burla».

«Esto no se queda solamente en la persona que recibe el comentario. Si alguna vez te has quedado mirando en el espejo buscando ese defecto que alguien te dijo que tenías, solo quiero decirte algo, y es que te haya dolido no significa que seas débil», continuó Mafe Bertero.

En la misma intervención, expresó su deseo de que las palabras hirientes de otras personas nunca terminen convirtiéndose en la manera en que alguien se trata a sí mismo.

Finalmente, la actriz cerró su reflexión con un mensaje sobre la aceptación y el respeto hacia los distintos cuerpos: «Tu cuerpo no tiene que cumplir expectativas de otra persona para merecer respeto».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google