Naya Fácil vive nuevo calvario tras la compra de su lujoso penthouse en Las Condes: revela conflicto con el antiguo dueño

Naya Fácil enfrenta una nueva polémica relacionadao con la compra de su millonario departamento en el sector de El Golf, en Las Condes.

En concreto, la influencer indignación contra el antiguo dueño, a quien responsabiliza por una serie de problemas que descubrió después de concretar la adquisición.

El reclamo de Naya Fácil

La creadora de contenidos utilizó sus historias de Instagram para explicar que ambos acordaron mantener bajo reserva los detalles de la compraventa. Sin embargo, aseguró que el vendedor habría roto ese compromiso al entregar información sobre la operación.

«Nunca les he contado quién me vendió el departamento, porque no corresponde. Firmamos un contrato de confidencialidad», indicó Naya Fácil.

Sin embargo, esto no sería todo. La creadora de contenido también cuestionó las condiciones en que recibió la propiedad y apuntó a una serie de desperfectos que, según su versión, el anterior dueño nunca le comunicó.

Entre ellos destacan las filtraciones de agua que quedaron en evidencia durante las últimas lluvias en Santiago.

«Que arregle el techo. Nosotras nos hemos intentado comunicar con él, de todas las maneras posibles, (para hablar) de las filtraciones que nunca nos dio a saber», expresó Naya Fácil.

Además, la joven mencionó que existen otros inconvenientes en el inmueble que tampoco conoció antes de cerrar el negocio y que todavía no consigue una respuesta del antiguo propietario.

En medio de este escenario, la influencer contó que un programa de televisión le ofreció mostrar las filtraciones de su departamento. Sin embargo, rechazó la propuesta y decidió enfrentar el problema por las vías que considera correspondientes.

Asimismo, Naya Fácil cuestionó la actitud del vendedor. A su juicio, resulta molesto que hable públicamente sobre la transacción sin responder por las condiciones en que, según ella, entregó la propiedad.

«¿Cómo puede existir gente tan patuda de andar diciendo eso? A mí me daría vergüenza, si el depa lo entregaste en esas condiciones», sentenció.

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