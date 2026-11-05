Zúmbale Primo y más artistas llegarán a La Fiesta del Primo 2026: line up completo, fecha, recinto y venta de entradas

La Fiesta del Primo 2026 se tomará Colina de la mano con la música tropical. El evento promete una extensa jornada de música en vivo, baile y actividades al aire libre, con la participación de ocho artistas nacionales.

La celebración quedó programada para el sábado 14 de noviembre, desde las 12:00 horas, en la Medialuna de Peldehue. El recinto recibirá a los asistentes con una propuesta inspirada en las tradicionales fiestas de campo, donde la música y el encuentro entre amigos y familiares serán protagonistas.

Uno de los principales atractivos será Zúmbale Primo, agrupación que atraviesa un importante momento de su carrera. Este 2026, el conjunto celebra diez años de trayectoria y se ha consolidado como uno de los nombres más reconocidos de la música tropical-ranchera en Chile.

Además, la programación de La Fiesta del Primo 2026 también contempla las presentaciones de más grandes artistas. Hanlamos de Líderes de Chile, Los Pincheira del Sur, El Llanero de Ñuble, Ignacio Ormazábal, Alex Sinatra, Par de Gallos y Grupo Karizma.

De esta manera, el espectáculo reunirá diferentes exponentes de la música popular y bailable nacional en un mismo escenario.

Venda de entradas para La Fiesta del Primo

Quienes quieran asistir a esta celebración pueden adquirir sus entradas a través del sistema Passline.

La invitación es a llegar temprano y disfrutar de una jornada al aire libre en la Medialuna de Peldehue, ubicada en la comuna de Colina.

Vale señalar que La Fiesta del Primo busca recuperar el ambiente de las celebraciones tradicionales del campo, combinando ese espíritu con un espectáculo musical que reúne a destacados artistas nacionales.

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