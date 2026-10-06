Zúmbale Primo, Los Pincheira del Sur y más artistas serán parte de la Fiesta del Primo: fecha, dónde es y cómo comprar entradas

El próximo 14 de noviembre se desarrollará la Fiesta del Primo en la Medialuna de Peldehue, en Colina. Evento que contará con la presencia de diversos artistas nacionales.

La actividad comenzará a las 12:00 horas y se desarrollará al aire libre. La propuesta busca reunir en un mismo lugar música en vivo, ambiente de campo y una celebración para compartir durante toda la jornada.

Uno de los principales atractivos será la presentación de Zúmbale Primo, agrupación que se ha consolidado dentro de la escena tropical-ranchera chilena y que este año celebra 10 años de trayectoria.

Además, la parrilla también contempla a Líderes de Chile, Los Pincheira del Sur, El Llanero de Ñuble, Ignacio Ormazábal, Alex Sinatra, Par de Gallos y Grupo Karizma.

La propuesta busca recrear el ambiente de las grandes celebraciones familiares y de campo. La idea es que el público pueda llegar temprano, compartir con sus cercanos y disfrutar de una extensa jornada de música.

La organización apuesta así por una experiencia que combine distintos estilos de la música bailable chilena, con canciones conocidas y presentaciones en vivo durante la tarde.

El escenario elegido también será parte importante de la experiencia. La Medialuna de Peldehue permitirá desarrollar el encuentro al aire libre y reforzar la conexión con las tradiciones y celebraciones típicas del campo chileno.

De esta manera, el evento apunta a reunir a amigos y familias en torno a una jornada marcada por la música y el baile, con Zúmbale Primo como uno de los nombres principales del cartel.

Venta de entradas para la Fiesta del Primo

Las entradas para este evento se encuentran disponibles a través del sistema Passline.

Vale señalar que se encuentra disponible la segunda pre venta que tiene un costo de $15.000.

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