Recordado exchico Yingo sorprendió en «MasterChef» tras 18 años alejado de las pantallas: inesperado desenlace

Este lunes se emitió el segundo capítulo de la quinta temporada de «MasterChef». Instancia en la que estuvo presente una recordada exfigura de la TV.

Se trata de Julio Canessa, recordado por su participación en «Yingo» hace 18 años, donde era conocido como Kneza. Esta vez, regresó a las pantallas con un desafío completamente distinto: demostrar sus habilidades frente a los jueces del programa de cocina.

Vale señalar que actualemente, Canessa está dedicado a un emprendimiento de asados a domicilio. Por eso, decidió aceptar la oportunidad de participar en la competencia y mostrar que sus conocimientos no se limitan a la parrilla.

“A los 17 años estuve en un programa juvenil, acá en Chile, en Yingo, pero ahora estoy dedicado a la cocina”, contó durante su presentación.

El ex integrante del programa juvenil explicó que quiso aprovechar la instancia para probarse en otras preparaciones.

“Vi esta oportunidad, me encantó y dije: ‘Bueno, si soy bueno para la parrilla, voy a demostrar mis otras dotes de otras cosas que tengo’”, agregó.

Un detalle le jugó en contra a Kneza

Para su preparación, Kneza apostó por un filete envuelto en tocino y acompañado de un risotto de hongos. Sin embargo, un detalle en la presentación terminó complicando su paso por la competencia.

El participante olvidó retirar el hilo que había utilizado para mantener el tocino alrededor de la carne. El error fue advertido por Yann Yvin, quien cuestionó el resultado de su plato.

Finalmente, Canessa quedó fuera de la competencia. Sin embargo, valoró la experiencia de volver a aparecer en televisión después de años.

«Gracias por la oportunidad, fue todo muy lindo, me encantó volver un rato a las luces y ojalá poder volver a vernos por ahí», expresó tras abandonar el programa.

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