Lanzan potente advertencia a Paty Maldonado: «Estás jugando con fuego»
Todo surgió a raíz de unos comentarios que lanzó Paty Maldonado sobre el periodista en el programa "Tal Cual".
Recientemente, Sergio Rojas lanzó una potente advertencia para Paty Maldonado. Esto después de que la cantante indicó que el comunicador habría vivido una compleja experiencia durante su adolescencia.
«Por esas cosas de la vida, me enteré y claro que tuvo un problema de adolescente, y grave, doloroso. Ahora me doy cuenta de esa rabia», señaló en el programa «Tal Cual», en el que comparte con Raquel Argandoña.
Además, Paty Maldonado fue todavía apuntó directamente a la relación de Sergio Rojas con su madre.
«Él debe odiar a la madre, pero lo refleja hacia las mujeres», lanzó.
La respuesta de Sergio Rojas
Las declaraciones rápidamente llegaron hasta Sergio Rojas, quien decidió responderle en el programa «Que te lo digo».
«Paty, estás jugando con fuego. Yo hoy día estoy muy tranquilo, muy calmado, porque tengo todas mis energías en el juicio del jueves donde estoy querellado por Leonardo Farkas, y por eso te voy a contestar en este mood (humor), porque probablemente lo haría en otro», expresó.
«Lo que sí te voy a decir, Patricia Maldonado, es que cruzaste una línea feroz que tiene que ver con decir que yo odio a mi madre. Quien me conoce sabe que mi madre es la mujer más importante en mi vida», añadió.
Además, Sergio Rojas indicó: «Estás siendo avalada en ese relato por Raquel Argandoña, lo que encuentro terrible. Y yo digo, ‘ejemplos de madres’, porque si ustedes vienen a cuestionar, yo también podría preguntarme qué les pasó a sus hijos cuando eran chicos para ser quienes son».
Pero la respuesta de Rojas no terminó ahí. El periodista lanzó una dura advertencia para Paty Maldonado.
«La próxima vez que tú oses referirte a mi madre en términos públicos, vas a conocer de qué estoy hecho (…) esto lo pueden tomar como una amenaza, una advertencia, pero vuelve a mencionarla y te vas a acordar, por lo que te queda de vida, de Sergio Andrés Rojas Lorca», indicó.
Además, durante una pausa comercial previa a sus dichos el comunicador planteó una posible razón detrás de los dichos de Paty Maldonado.
«Yo creo que ella responde porque hace una o dos semanas conté que había una familiar de ella que era lesbiana. Creo que ella toma esto de manera personal y me tira este bombazo», especuló.
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