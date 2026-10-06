Filtran inquietante revelación sobre el pasado de Sergio Rojas: «Creo que él nunca fue tratado y por esa razón es el odio que tiene hacia las mujeres»

Hace algunos meses, Sergio Rojas dio mucho que hablar tras uns polémicos dichos contra Pamela Díaz. En conreto, la trató de «gorreada» ya también de «analfabeta». Finalmente, la situación terminó con acciones legales.

En medio de aquella controversia, Paty Maldonado y Raquel Argandoñ abordaron el tema en «Tal Cual», de TV+. En esa oportunidad, ambas cuestionaron duramente la actitud del conductor de «Que te lo digo».

«Siempre quiso ser mujer», comentó Argandoña durante la conversación.

En tanto, Paty Maldonado expresó: «Creo que ahí hay un problema serio en la persona. Cuando tú criticas a una mujer, y a otra mujer, y a otra mujer, hay problema en la persona, no en las mujeres».

La inesperada explicación que entregó Paty Maldonado

Ahora, cerca de dos meses después de aquella conversación, la cantante volvió a mencionar a Sergio Rojas

«Hace poco tiempo hice un comentario aquí respecto a una persona que tiene mucha rabia con las mujeres, contigo (Raquel), conmigo, con Francisca, con la fulana… tira mierda y tira mierda. Yo dije: ‘para mí que aquí hay un problema de infancia, de adolescencia'», relató Paty Maldonado.

Según explicó, tiempo después habría recibido información sobre una situación que el periodista habría vivido durante su adolescencia.

«Por esas cosas de la vida, me enteré y claro que tuvo un problema de adolescente, y grave, doloroso. Ahora me doy cuenta de esa rabia», expresó Patricia Maldonado.

La panelista señaló que un amigo le habría contado antecedentes relacionados con aquel supuesto episodio, aunque no entregó detalles sobre qué habría ocurrido. «Cuando usted tiene una intuición, señora mía, tiene toda la razón», aseguró.

«Entonces, hay que disculparlo, porque si fue heavy lo que le pasó…», manifestó Paty Maldonado sobre el periodista.

«Yo creo que él nunca fue tratado y por esa razón es el odio que tiene hacia las mujeres. Más que a las mujeres, él refleja el odio hacia su madre. Él debe odiar a la madre, pero lo refleja hacia las mujeres», añadió sin especificar cuál cuál habría sido el supuesto episodio que Sergio Rojas enfrentó en su adolecencia.

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