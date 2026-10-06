Tras confirmar su quiebre hace algunas semanas: filtran foto de famosa chilena a los besos junto con su ex

Cony Capelli se encuentra en el centro de atención debido a la filtración de una fotogrfía.

Resulta que comenzó a circular un registro donde la exchica reality aparece besando a Sebastián Daroch, quien es su expareja.

La imagen fue compartida por el periodista de farándula Hugo Valencia, quien no tardó en relacionarla con un posible acercamiento entre ambos.

De hecho, el comunicador publicó la fotografía en Instagram y escribió: «Alerta de reconciliación farandulera».

En este sentido, no tardaron en surgir especulaciones con respecto a la vida amorosa de Cony Capelli.

Todo esto ocurre apenas unas semanas después de que la exchica reality confirmara públicamente el quiebre con Sebastián Daroch.

Cony Capelli responde a los rumores

Pero la fotografía no fue la única señal que llamó la atención durante los últimos días. Anteriormente también habían surgido comentarios sobre una supuesta presencia de ambos en un centro comercial. La situación alimentó aún más las versiones sobre un eventual reencuentro.

En medio de este escenario, Lima Limón tomó contacto con Cony Capelli para conocer directamente su postura frente a los rumores.

«Agradezco que me pregunten, pero en lo personal no me gusta estar explicándome todo el tiempo sobre cosas que pasan en mi vida privada», señaló.

«Si bien confirmé el quiebre, porque es real, prefiero lo que pase entre medio dejarlo un poco para la privacidad de mi familia al menos ahora, que no tengo certeza de muchas cosas aún», añadió Cony Capelli.

Sin embargo, la joven aseguró que no tendrá problemas en comunicarlo si finalmente existe un cambio oficial en su situación sentimental. «Cuando algo sea oficial, créanme que lo diré con libertad», afirmó.

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