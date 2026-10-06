«Yo me sentí un objeto sexual y me gustó en un momento hasta que sentí que me pasaron a llevar»: famosa figura de TV se sincera

Recientemente, Pamela Díaz dio mucho que hablar luego de que en el espacio «Mañana te cuento» abordó una conversación sobre el supuesto «precio» que tendría cada persona.

El tema surgió durante la última emisión del programa de Once Stream.

«Yo creo que sí. Todo el mundo tiene un precio. Yo siempre he dicho que podría ejercer la prostitución VIP», indicó.

La frase generó una inmediata reacción entre sus compañeros. Sin embargo, Pamela Díaz siguió insistiendo en su punto.

«Yo les he dicho a mis amigas: ‘Nos hemos comido cada huevá…'», comentó entre risas.

Luego, llevó la situación a un escenario hipotético. «Te imaginas, yo soy VIP y me dan un listado de con quién tengo que salir, y yo los miro y son terrible minos», lanzó.

Pamela Díaz sorprende con inesperada revelación

La conversación también llevó a la conductora a hablar sobre sus primeros años vinculada al mundo del espectáculo. En ese contexto, reconoció que durante un período llegó a sentirse como un «objeto sexual». «Me gustó en un momento», reconoció.

Pamela Díaz explicó que, pese a las experiencias que vivió en aquella época, no reniega de su pasado. Incluso aseguró que ese recorrido le permitió alcanzar la independencia económica que tiene actualmente.

«Asumo mi pasado y ese pasado hizo que hoy pueda mantener a mis hijos como corresponde y me sienta súper independiente sin depender de nadie», señaló.

Según expresó Pamela Díaz, en aquellos años tenía una personalidad más atrevida y prestaba menos atención a las críticas externas.

«En ese momento yo era una persona más osada y no me importaba lo que me podían decir. Yo me sentí un objeto sexual y me gustó en un momento hasta que sentí que me pasaron a llevar y paré con el tema», afirmó.

Pero la conversación no terminó ahí. Pamela Díaz también entregó detalles de cuánto gana una amiga que se dedica a la reación de contenido.

«Ahora eso sí, le bajaron los precios porque está en modo ‘Cyber'», expresó.

Posteriormente, relató que su amiga le habría contado cómo cambió su situación después de llevar dos años en la plataforma.

«Ella me contó de algo que le ocurrió después de que llevaba dos años en la plataforma. Efectivamente, en los primeros dos meses le iba bien y después no. Ahora último le llegó gente del extranjero que la invitaba a comer», explicó.

Según lo que Pamela Díaz contó en el programa, su amiga habría llegado a recibir entre 4 y 5 millones de pesos por acompañar a hombres a exclusivos restaurantes de Santiago.

La animadora fue enfática en aclarar que, de acuerdo con lo que le relató su amiga, estos encuentros no incluían relaciones sexuales.

«Ella no tenía ninguna relación sexual, no los besaba ni nada. Solo tenía que brindar, hablar y estar con ellos como 30 minutos», concluyó «La Fiera».

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