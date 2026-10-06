Se acerca el regreso de Carl Cox a Chile: conoce la fecha, el lugar y cómo comprar entradas

¡Atención fanáticos del techno! Carl Cox, uno de los nombres más reconocidos de la música electrónica mundial, prepara su regreso a Chile.

El DJ británico será el protagonista de una nueva edición de La Feria, encuentro que se realizará el próximo jueves 29 de octubre en el Parque Ciudad Empresarial, en Huechuraba.

La jornada comenzará a las 18:00 horas y se extenderá hasta la medianoche. La propuesta busca aprovechar las últimas horas de la tarde para dar inicio a una fiesta que irá aumentando su intensidad con el paso de las horas.

El recinto será acondicionado para acompañar la experiencia con una producción enfocada tanto en la música como en el ambiente del evento. La idea es que el público pueda llegar temprano. De este modo, podrán compartir con amigos y disfrutar de la jornada antes de que llegue uno de los momentos más esperados.

Todavía quedan entradas disponibles a través de passline.

Carl Cox prepara su regreso a Chile

El gran atractivo de esta edición será, sin duda, Carl Cox. El artista llegará nuevamente al país respaldado por una extensa trayectoria que lo transformó en una figura fundamental para la escena electrónica internacional.

A lo largo de su carrera, el británico se ha consolidado como uno de los principales referentes del techno. Sus presentaciones también han transitado por el house y otros sonidos ligados a la música electrónica, manteniendo como sello sus extensos sets y la energía que transmite frente al público.

Su regreso a Santiago marcará uno de los encuentros destacados para los seguidores del género durante esta temporada. Además, permitirá reunir a fanáticos que han seguido su carrera durante décadas con nuevas generaciones que han descubierto su música en los últimos años.

El espectáculo se desarrollará bajo el concepto de La Feria, una marca que ha tenido un rol importante en la escena electrónica nacional y que ha recibido a distintos exponentes internacionales.

De esta manera, el próximo jueves 29 de octubre, el Parque Ciudad Empresarial se convertirá en el punto de encuentro para los fanáticos de la música electrónica que quieran ser parte del esperado regreso de Carl Cox a Chile.

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