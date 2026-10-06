Filtran que reconocida figura de la música chilena no sería parte de la parrilla del Festival de Viña 2027: «El único pendiente son los humoristas»

Cada vez falta menos para el Festival de Viña 2027 y según una reciente revelación de Sergio Marabolí, la mayoría de los artistas que llegarán a la Quinta Vergara ya estaría definida.

Durante la emisión de este lunes de «Plan Perfecto», el periodista entregó detalles sobre la próxima edición del certamen y sorprendió al mencionar que una querida cantante nacional no sería parte de la programación.

Se trata de María José Quintanilla, quien durante el último tiempo ha mantenido una activa carrera y se ha especulado mucho con respecto a una posible presentación en Viña

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por Sergio Marabolí, esa posibilidad no se concretaría en la próxima edición del certamen.

Sergio Marabolí asegura que María José Quintanilla no sería parte de la parrilla de Viña 2027

El periodista aseguró que la parrilla del festival prácticamente estaría lista y que solo faltaría definir a los encargados de la rutina humorística.

«¿Por qué no está en Viña? Podría asegurarles que María José Quintanilla no estará en Viña, porque el único pendiente son los humoristas, lo demás está cerrado», indicó Sergio Marabolí.

Además, el comunicador indicó que Los Vásquez tampoco serían parte del Festival de Viña 2027.

«Los Vásquez tampoco van. Es inteligente lo que hacen, porque lo que dicen es porque saben que Cote no va», expresó.

Por ahora, cabe precisar que se trata de información entregada por Sergio Marabolí en televisión y no de un anuncio oficial de la organización del Festival de Viña del Mar.

También hay que recordar que el 2027 del certamen se realizará entre el lunes 22 y el sábado 27 de febrero. En esta oportunidad, la animación estará nuevamente a cargo de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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