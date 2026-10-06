Ex de popular periodista echó al agua a dos jugadores de La Roja: «Quería pagar para…»
La joven influencer reveló que dos conocidos futbolistas habrían intentado acercarse a ella.
Marina González sorprendió al contar una particular situación. La influencer y expareja del periodista Diego González reveló que dos jugadores de La Roja habrían intentado acercarse a ella con intenciones amorosas.
La confesión ocurrió durante una conversación en el programa «Entre Risas y Copas». Según explicó, los protagonistas de estos supuestos acercamientos serían Lucas Cepeda y Marcelo «Chelo» Morales.
La revelación de Marina González
La joven señaló que ambos deportistas habrían demostrado interés en conocerla. Sin embargo, uno de ellos habría recurrido a una llamativa alternativa para poder contactarla.
«Son dos. Uno es Lucas Cepeda, que quería pagar para tener mi número», afirmó la influencer durante la entrevista.
Además, Marina González expresó: «Otro, que ha luchado como un año, es ‘Chelo’ Morales, el jugador de la U».
Las declaraciones de la influencer no tardaron en generar comentarios y comenzar a circular en redes sociales. En tanto, hasta el momento, ni Lucas Cepeda ni Marcelo «Chelo» Morales se han referido públicamente a los dichos de la ex de Diego González.
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