Ex de popular periodista echó al agua a dos jugadores de La Roja: «Quería pagar para…»

Marina González sorprendió al contar una particular situación. La influencer y expareja del periodista Diego González reveló que dos jugadores de La Roja habrían intentado acercarse a ella con intenciones amorosas.

La confesión ocurrió durante una conversación en el programa «Entre Risas y Copas». Según explicó, los protagonistas de estos supuestos acercamientos serían Lucas Cepeda y Marcelo «Chelo» Morales.

La revelación de Marina González

La joven señaló que ambos deportistas habrían demostrado interés en conocerla. Sin embargo, uno de ellos habría recurrido a una llamativa alternativa para poder contactarla.

«Son dos. Uno es Lucas Cepeda, que quería pagar para tener mi número», afirmó la influencer durante la entrevista.

Además, Marina González expresó: «Otro, que ha luchado como un año, es ‘Chelo’ Morales, el jugador de la U».

Las declaraciones de la influencer no tardaron en generar comentarios y comenzar a circular en redes sociales. En tanto, hasta el momento, ni Lucas Cepeda ni Marcelo «Chelo» Morales se han referido públicamente a los dichos de la ex de Diego González.

También te podría interesar leer en RadioActiva: Filtran que reconocida figura de la música chilena no sería parte de la parrilla del Festival de Viña 2027: «El único pendiente son los humoristas»

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google