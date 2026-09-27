«No cualquiera puede estar en TV…»: Cony Capelli se lanzó sin filtro contra Danilo 21 tras su salida de Mega

La salida de Danilo 21 de Mega continúa generando reacciones. Esta vez, Cony Capelli se sumó al debate luego de respaldar públicamente una columna escrita por Vasco Moulian sobre el paso del creador de contenidos por la televisión abierta.

Hace algunos días, Moulian publicó en el diario La Hora una columna en la que destacó la popularidad que Danilo 21 ha construido en redes sociales, aunque también marcó diferencias entre ese espacio y la televisión abierta.

“La televisión abierta es otra cosa”, planteó el exejecutivo, “No porque sea necesariamente mejor que las redes sociales, sino porque tiene responsabilidades diferentes. Hay editores, productores, ejecutivos, auspiciadores, normas y una legislación que establece límites”, explicó.

“Existe, además, un Consejo Nacional de Televisión encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio”, continuó.

Finalmente, Moulian apuntó directamente al caso de Danilo 21 y cuestionó: “La pantalla abierta entra gratuitamente a millones de hogares y, por lo mismo, sus códigos no pueden ser idénticos a los de una cuenta personal en una red social. Ahí está, a mi juicio, el gran problema de Danilo 21”, sostuvo.

Cony Capelli se lanzó sin filtro contra Danilo 21 tras su salida de Mega

La reflexión de Vasco Moulian encontró respaldo en Cony Capelli, quien comentó en redes sociales su opinión al respecto: “¡Muy de acuerdo! La televisión tiene códigos, tiene ética, tiene leyes y regulaciones porque entiende lo que significa ser un medio masivo”.

“Los influencers y creadores de contenido se manejan en un espacio que es tierra de nadie, compartiendo información falsa, impartiendo opiniones que denigran a las personas sin ningún tipo de ente fiscalizador que sancione estas conductas”, afirmó la ex Gran Hermano.

En esa misma línea, Cony Capelli cuestionó: “Por eso no cualquiera puede estar en TV, porque para estar en el TV tienes que tener un filtro comunicacional que en las redes no tienes”, agregó.

“Ahora aún existen personas en TV que creen que están por encima de ese filtro, es por eso que hay que denunciar al CNTV cada que sucede una situación que vulnere la dignidad del ser humano”, cerró.

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