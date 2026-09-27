«No sabes ni una hue…»: Daniella Campos explotó tras incómodo momento en entrevista

Un tenso momento se vivió durante el más reciente capítulo del podcast Modo Cahuin, luego de que Daniella Campos perdiera la paciencia con Danilo 21 y protagonizara un fuerte intercambio con el creador de contenidos.

El influencer fue invitado al espacio para conversar sobre su reciente salida de Mega, situación que se conoció públicamente durante la jornada anterior.

El propio Danilo 21 explicó que habría solicitado al canal no renovar su contrato. Sin embargo, durante la conversación, gran parte de las preguntas de Daniella Campos y Claudia Schmitd estuvieron relacionadas con Julio César Rodríguez, quien trabajó junto al influencer.

Daniella Campos explotó tras incómodo momento en entrevista

En medio de la conversación, Claudia Schmitd le preguntó a Danilo 21 por la participación de Julio César Rodríguez en algunas situaciones relacionadas con Tonka Tomicic.

“¿Por qué se presta para ese juego?”, consultó la opinóloga.

Ante la pregunta, el creador de contenidos respondió: “Yo no sé si él se presta...”.

En ese momento, Schmitd intervino: “Pero si se presta, pues, Dani”, aunque rápidamente fue interrumpida por Daniella Campos, quien reaccionó molesta.

“¡Oye ya córtala! No sabes nada, estás peor que el Mago Jiménez«, lanzó la periodista.

El comentario generó una inmediata respuesta de Danilo 21, quien reclamó: “Me trajeron acá a hablar de mí y no hemos hablado de mí”.

Daniella Campos volvió a responderle en duros términos: “Pero si no sabes ni una hue… Si no sabís poh, hueón”.

Ante la tensión que se generó en el estudio, Claudia Schmitd pidió que bajaran el tono de la discusión.

Daniella Campos, en tanto, intentó explicar su reacción: “Está igual al Mago”, señaló.

Danilo 21 volvió a insistir: “Pero si me estás preguntando de Julio, de Julio, de Julio… pero de mí no me has preguntado nada”.

“Me han preguntado de Julio y no sé. O sea, yo te puedo decir lo que yo veo, pero no sé si es tan así”, cerró Danilo 21.

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