Exbailarina de Leo Rey lanzó una grave acusación contra el cantante tras viral momento: «Trabajábamos sin recibir un peso…»

La bailarina Kamila López reaccionó al revuelo generado por el viral de Leo Rey, quien recientemente fue cuestionado por sus dichos contra su excompañero de La Noche, Alexítico.

A través de sus redes sociales, dejó claro que no quiere involucrarse con la situación y aprovechó la atención que ha recibido el cantante para revelar un conflicto que, según su versión, habría ocurrido cuando ella trabajaba junto al cumbiero.

López aseguró que Leo Rey la despidió luego de que exigiera el pago de servicios que se le adeudaban, situación que también habría afectado a otros integrantes del equipo.

“Me tienen chata contándome todo lo de Leo Rey y preguntando por qué ya no estoy. Ahora les cuento”, comenzó señalando en una declaración que posteriormente compartió la periodista Cecilia Gutiérrez.

Exbailarina de Leo Rey lanzó una grave acusación contra el cantante tras viral momento

La bailarina sostuvo: “Dicen que anda llorando porque Alexítico lo echó del grupo cuando él lo dio todo, y ellos hicieron lo mismo conmigo. Todo por cobrar la plata que me debían, que era un montón y nadie decía nada para cuidar la pega”, afirmó.

“Tenían la pura embarrada, le debían montón de plata a todos, músicos incluidos… pero la pareja y mánager de Leo Rey se operaron entera con la plata de todos nosotros y todos calladitos mientras los pagos se acumulaban”, sentenció.

Kamila López también aseguró: “Trabajábamos sin recibir un peso y no daban explicación”.

“Se demoraron tres meses en pagar el Año Nuevo. El trato era todos los años que se pagaba el doble y resulta que pagan 3 meses después solo con un bono de 50 mil. El grupo de WhatsApp en silencio, nadie dijo nada ni preguntó por qué”, continuó.

Según su relato, ella decidió exigir explicaciones: “Se molestaron, me pagaron en módicas cuotas y me echaron cagando sin ningún motivo, solo por pedir que me pagaran lo que me debían ¡gente penca!”, sostuvo.

“¡Y ahora anda viralizado por denostar a otros! ¡Qué asco de personas todos los de ese equipo!”, lanzó.

Finalmente, la bailarina reconoció: “Y antes que digan que lo digo de picada, ¡sí! estoy picada y dolida también, pero digo la pura verdad. Eso, gente, besos a todos #chupalotuleorey”, cerró.

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