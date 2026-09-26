Confirmó proyecto en otro canal: Pancha Merino se despidió en vivo de Chilevisión con emotivas palabras

La noche de este viernes, Pancha Merino confirmó su salida de Chilevisión y tuvo una emotiva despedida en pantalla durante el nuevo capítulo de Primer Plano.

Al finalizar el estelar, Fran García-Huidobro tomó la palabra para dedicarle unas palabras a la actriz, quien vivió su última jornada en pantalla en la señal. En medio de los rumores que apuntaban a una posible participación en Volverías con tu ex? 3, la animadora también entregó detalles sobre el próximo desafío laboral de su compañera.

“Estamos de regreso en este ‘Primer Plano’ que tiene un poco de tristeza, porque se nos va la Pancha”, anunció la “Dama de Hierro”.

Pancha Merino se despidió en vivo de Chilevisión

Fran García-Huidobro continuó: “No se nos va al reality porque no hubo dinero que comprara la dignidad de nuestra compañera, pero sí hubo un contrato, por allá, donde se fue el guatón a jubilarse. La Pancha también parece que se quiere jubilar, entonces nos deja Panchita. Este es tu último programa”.

Ante esto, Pancha Merino aprovechó la instancia para despedirse de sus compañeros y agradecer: “Muy agradecida con el equipo, contigo, Fran. Ha sido nuevamente un agrado trabajar contigo, Fran, con la Anto (Ríos), con Sergito (Marabolí). Contigo (Sergio Rojas), menos mal que no”, expresó la actriz.

Luego, Pancha Merino aseguró que se marcha conforme con su paso por la señal: “Pero, ¿sabes qué? Me voy contenta. Ha sido lindo volver a CHV después de tantos años, yo no había estado en Machasa, nunca”.

“Llegué con un momento personal bien difícil y la verdad es que me voy bien contenta. El trabajo pucha que me sirvió para sentirme mejor, para sentirme valorada, y la verdad que aquí ha habido súper buena energía en general con el equipo, súper agradecida”, comentó.

El nuevo desafío en su carrera

Durante la despedida, Vasco Moulian ingresó al estudio con un ramo de flores para la actriz. En ese momento, Fran García-Huidobro confirmó cuál será el próximo proyecto televisivo de Merino:

“Te deseamos que te vaya increíble, Pancha. Sabemos que te vas muy bien cuidada porque te va a recibir allá el guatón. Está mi querido Nacho Gutiérrez y la Milla, que te traten con cariño. Sino, tú sabes que cualquier pelambre, la hueá es aquí, porque allá no es farándula; allá es espectáculo, entretenimiento, glamour. Aquí es farándula”, sentenció la animadora.

De esta manera, Pancha Merino se sumaría como panelista a Alfombra Roja, recordado espacio de Canal 13 que regresará a las pantallas con Ignacio Gutiérrez y Millaray Viera en la conducción.

Finalmente, Pancha Merino valoró su regreso al programa y agradeció: «Segunda vez que estoy en este programa, esta marca maravillosa de la farándula de la cual yo he sido gran protagonista (…) Contenta de trabajar con mi Vasco, que lo conozco hace años, el equipo increíble».

“La verdad es que me voy súper agradecida con todo el equipo, con peluquería, maquillaje, vestuario”, cerró la actriz.

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