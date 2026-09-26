Pancha Merino encaró a Sergio Rojas en Primer Plano: «Tú sueñas dañar a todos, incluso a los que trabajan contigo. Si no, pregúntale a…»

Un tenso momento se vivió durante el más reciente capítulo de Primer Plano, luego de que Pancha Merino cuestionara directamente a Sergio Rojas por los supuestos “malos tratos” que habría tenido con su excompañera de programa, Antonella Ríos.

El intercambio ocurrió en presencia de la actriz, quien actualmente forma parte de Chilevisión tras su polémica salida de Zona Latina. En medio de la conversación, sus nuevos compañeros salieron en su defensa y recordaron las dificultades que habría enfrentado mientras trabajaba junto a Rojas.

Pancha Merino encaró a Sergio Rojas en Primer Plano

La discusión comenzó cuando Pancha Merino lanzó una dura crítica contra el periodista: “Tienes ganas de hacerle el mal a la gente”, le señaló.

Sergio Rojas respondió de inmediato a la acusación: “No, yo no soy como tú”.

“Además, tienes cara de malo. Tú sueñas dañar a todos, incluso a los que trabajan contigo. Si no, pregúntale a Antonella que se quedó sin voz de trabajar contigo”, sostuvo la panelista.

“Aquí la recogimos, llegó hasta con estrés. La veía en pantalla cómo se estresaba contigo”, agregó Pancha Merino.

Ante las acusaciones, Sergio Rojas optó por responder con ironía: “Qué bueno que te rehabilitaste con gente tan sana como Pancha Merino”, le dijo a Antonella Ríos.

Antonella Ríos, en tanto, respondió: “Pero sabes que aquí me han tratado súper bien”.

El periodista volvió a referirse a su relación con la actriz y, nuevamente con tono irónico, señaló: “Te traté muy mal siempre, fui un muy mal amigo”.

“Más de una vez”, respondió Antonella Ríos.

El intercambio generó tensión en el estudio de Primer Plano, por lo que Fran García-Huidobro decidió intervenir y cambiar el tema para continuar con el desarrollo del programa.

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