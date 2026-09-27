«Si solo tirará hate…»: Skarleth Labra se aburrió de las críticas en redes tras someterse a cirugía estética

La influencer Skarleth Labra respondió a los comentarios que recibió luego de revelar que se sometió a una cirugía en la nariz.

La ex Fiebre de Baile contó hace algunos días que decidió realizarse una rinoseptoplastia, procedimiento que la llevó a pasar las Fiestas Patrias en recuperación.

A través de sus redes sociales, la joven compartió un registro en el que explicó las razones que la llevaron a tomar esta decisión: “Por fin les puedo contar esto. Llevaba muchísimo tiempo dándole vueltas a dar este paso. La verdad no fue una decisión de un día para otro, ni algo a la rápida, fue un tema que venía arrastrando hace tiempo”, escribió en la publicación.

Skarleth Labra se aburrió de las críticas en redes tras someterse a cirugía estética

El registro rápidamente generó comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios destacaron el resultado y la felicitaron por el procedimiento, otros cuestionaron duramente el cambio.

Las críticas fueron muy variadas, algunos apuntaron a un cambio rotundo en su cara, otros a su corta edad, y muchos, hasta lo consideraron innecesario.

Ante los cuestionamientos, Skarleth Labra decidió referirse directamente al tema a través de sus historias de Instagram.

La estudiante de periodismo aclaró: “Para su tranquilidad JAJJA no me haré nada más en la cara, pero esto lo quería hacer hace mucho tiempo”, comentó.

En ese contexto, Skarleth reconoció: “Pero me detenía por lo mismo, por lo que fueran a opinar y decir de mí”, explicó.

Sin embargo, la influencer aseguró que actualmente está conforme con el resultado y pidió a sus seguidores: “Pero, ¿saben? Me siento bella, sana y contenta con lo que me hice, así que por favor, no opine de cuerpos ajenos si solo tirara hate”, sentenció Skarleth Labra.

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