Con las voces de Pokémon, Dragon Ball y Digimon: Anime-All Stars llega a Gran Arena Monticello con lo mejor de la música del género

Los fanáticos del anime y los videojuegos tendrán una nueva oportunidad para revivir algunos de los grandes clásicos de la cultura pop. El próximo domingo 6 de diciembre, Power Up Orchestra llegará a Gran Arena Monticello con su espectáculo Anime All-Stars.

El evento contará con la participación especial de Hiroki Takahashi, Rodrigo Zea y César Franco, tres reconocidas voces vinculadas a algunas de las series que marcaron a distintas generaciones de seguidores del anime.

La presentación comenzará a las 17:00 horas y reunirá una gran orquesta sinfónica, una banda de rock, invitados internacionales y una producción audiovisual especialmente preparada para el espectáculo.

Anime-All Stars llega a Gran Arena Monticello

Durante la jornada, Power Up Orchestra realizará un recorrido por las canciones más recordadas de Dragon Ball, One Piece, Pokémon, Digimon, Los Caballeros del Zodiaco, Naruto, Attack on Titan, Sailor Moon y Evangelion. Además, incluirá reconocidos temas de videojuegos.

La función también tendrá interpretaciones especiales de Hiroki Takahashi, asociado a Dragon Ball, Rodrigo Zea, voz de Pokémon para Latinoamérica, y César Franco, reconocido por su trabajo en Digimon para la región.

El espectáculo incorporará pantallas gigantes, iluminación sincronizada y efectos visuales, elementos que acompañarán las interpretaciones en vivo para crear una experiencia inmersiva para el público.

Con más de 15 años de trayectoria, Power Up Orchestra ha presentado sus conciertos audiovisuales en distintos países. Entre ellos Argentina, España, Paraguay, Uruguay y Chile, combinando música en vivo con los universos del anime, los videojuegos y las películas.

Ahora, el proyecto volerá a Chile con Anime All-Stars, una propuesta que reunirá orquesta, rock, voces internacionales y tecnología audiovisual en una misma jornada.

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster desde el martes 29 de septiembre a las 12:00 horas.

Anime All-Stars tendrá lugar el domingo 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en Gran Arena Monticello, en San Francisco de Mostazal.

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