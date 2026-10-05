Exfigura de Mega denunció grave agresión y mostró cómo quedó su rostro: «Nos pegaron en la bomba de bencina»

Recientemente, Luz Violeta generó preocupación entre sus seguidores. El personaje drag interpretado por Sebastián Aguirre, ganador de la primera temporada de «The Switch» en Mega, denunció que habría sufrido una grave agresión y mostró cómo quedó su rostro.

A través de Instagram, el artista publicó un video en el que dejó ver las consecuencias de los golpes que recibió. También explicó, brevemente, qué había ocurrido antes de llegar a su casa.

«Cachai, que así vengo llegando a mi casa, porque unos venezolanos nos pegaron en la bomba de bencina», indicó.

«Así vengo llegando a mi casa, así están las cosas», agregó el exparticipante de «The Switch».

Como era de esperarse, la publicación generó múltiples reacciones y Luz Violeta recibió múltiples mensajes de apoyo. Incluso la Fundación Iguales ofreció apoyo legal a través de los comentarios.

Luz Violeta denuncia agresión

Desde ADN.cl se contactaron con Sebastián Aguirre para conocer su estado y obtener más detalles sobre el episodio. El artista aseguró que actualmente se encuentra bien y explicó que la hinchazón provocada por los golpes ya disminuyó.

Según su relato, todo ocurrió mientras se encontraba junto a su esposo comprando cigarros en una bomba de combustible ubicada en Portugal, frente a una posta.

En ese momento, ambos tuvieron un inconveniente relacionado con una tarjeta. Mientras intentaban solucionarlo, llegaron dos.

«Teníamos un tema con mi tarjeta y estábamos solucionándolo pero al parecer estaban apurados, así que me golpearon básicamente para comprar ellos antes. Eras dos hombres y me golpearon a mí y a mi esposo», afirmó Sebastián Aguirre

Es importante mencionar que luego de su publicación, el exparticipante del programa de Mega compartió otra, en la que pidió no generalizar por el tema de la nacionalidad de sus presuntos agresores.

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