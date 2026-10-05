Hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro sorprende tras presentar a su polola: celebraron importante hito

Recientemente, Joaquín Rodríguez, hijo de Julio César Rodríguez y Fran García-Huidobro sorprendió a sus seguidores.

Resulta que el joven, quien también es cantante publicó una serie de registros junto a su pareja para celebrar que cumplió un año de relación con Sebastiana Aguerreberry.

Para marcar la ocasión, compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías con la joven.

Joaquín Rodríguez armó un collage con algunos de sus momentos juntos y acompañó la publicación con un romántico mensaje.

«Un año siendo el más afortunado», indicó para celebrar su primer aniversario.

La publicación permitió conocer también algunos detalles de la celebración. El hijo de Julio César Rodríguez compartió registros de una jornada, que incluyó una cena con sushi en casa y una película.

¿Quién es Sebastiana Aguerreberry, la polola de Joaquín Rodríguez?

La polola de Joaquín Rodríguez también tiene una faceta ligada al mundo artístico. Sebastiana Aguerreberry es cantante y modelo. Además, estudia Nutrición.

La joven es conocida en en redes sociales. En Instagram cuenta con más de 34 mil seguidores, plataforma y constantemente sube contenido relacionado con alimentación y hábitos saludables.

Vale señalar que la relación entre ambos comenzó a llamar públicamente la atención meses atrás. Según consignó Tiempo X, las primeras señales aparecieron en mayo pasado, cuando el hijo de Julio César Rodríguez publicó una fotografía junto a Sebastiana.

Desde entonces, ambos han compartido distintos mensajes y registros en redes sociales, dejando ver parte de su relación.

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