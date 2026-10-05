Pamela Díaz protagonizó un inesperado momento durante una conversación en «Mañana te cuento», espacio de Once Stream.

En esta oportunidad la animadora estaba hablando sobre una amiga de ella, quien se dedica a crear contenido para adultos en internet. El tema llevó al panel a plantear que todas las personas tendrían un «precio» a la hora de acceder a los fetiches de alguien más.

El inesperado comentario de Pamela Díaz

En este contexto, Pamela Díaz indicó: «Yo creo que sí, que todo el mundo tiene un precio. De hecho, siempre he dicho que yo podría ejercer la prostitución VIP».

La frase generó una inmediata reacción en el estudio. Rodrigo «Gallina» no dejó pasar la oportunidad y expresó entre risas: «Esa cuña está malísima (…) se regaló a los medios».

Posteriormente, Pamela Díaz profundizó más en su punto. De hecho, habló de sus amigas.

«Piense así, y yo les digo a mis amigas: ‘nos hemos comido cada hue…’», lanzó durante la conversación.

Luego, la animadora entregó más detalles sobre las cualidades que destacaría de sus amigas.

«Porque mis amigas son estupendas, son preciosas. (Tienen) los medios forros, operadas enteras, simpáticas, independientes», agregó Pamela Díaz.

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