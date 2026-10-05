Luis Jara alza la voz y hace importante llamado al Gobierno de José Antonio Kast: «Yo aspiro y espero que el Estado…»

Este domingo 4 de octubre se celebró el Día de la Música Chilena. Y durante este día, Luis Jara reflexionó con respecto al valor de la cultura en nuestro país.

El cantante nacional, de 60 años, recordó sus primeros pasos en la música y la realidad que enfrentaban los artistas chilenos antes del retorno a la democracia. Desde esa experiencia, destacó el rol que la cultura cumple en la identidad del país.

Luis Jara indicó que viene de una época en la que existía «un arte escondido» y que había un «mundo de música chilena» que se desarrollaba «de manera clandestina».

Posteriormente, indicó que Chile «es un país de músicos, de cantantes, de autores, de luchadores y guerreros».

Además, aprovechó la instancia para destacar a diversos artistas de la escena nacional.

Entre ellos mencionó a Lucho Gatica, Pollo Fuentes, Cecilia, Illapu, Inti Illimani y Los Huasos Quincheros.

Para el cantante, todos ellos lograron trascender distintas generaciones y forman parte de una misma historia cultural. «Caben en ese mismo espacio donde la cultura es identidad de un pueblo», expresó.

El mensaje de Luis Jara

En este sentido, el cantante reflexionó sobre el financiamiento estatal destinado a la cultura

De este modo, Luis Jara defendió la importancia de la música dentro de la identidad nacional y planteó que esta debe ocupar un lugar prioritario en las decisiones del Estado.

«Yo aspiro y espero que el Estado ponga la cultura, la música, la identidad, como prioridad en cualquier decisión que se tome. No puede haber recortes presupuestarios a la cultura», indicó.

«Porque el crecimiento económico, si no va de la mano del desarrollo de la educación, de la cultura, del arte, del deporte y de la ciencia, es un país que no se desarrolla, es un país que se estanca en los números, en las ecuaciones y en los recortes», añadió Lucho Jara.

El llamado del cantante ocurre luego de una reducción en el financiamiento de la cartera de Cultura de parte del Gobierno de José Antonio Kast.

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