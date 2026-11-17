Un inesperado momento protagonizó Priscilla Vargas durante el cierre de la edición de este lunes de «Tu Día».

La periodista sorprendió a sus compañeros con una romántica declaración sobre José Luis Repenning, luego de que ambos bromearan sobre el supuesto apagón mundial anunciado para este martes 17 de noviembre.

Todo ocurrió cuando los conductores del matinal se preparaban para entregar el pase a «T13 Tarde», espacio encabezado por Consuelo Saavedra e Iván Valenzuela.

En este contexto, Priscilla Vargas recordó un particular video creado con inteligencia artificial que se viralizó hace un tiempo. En el registro aparecía junto a José Luis Repenning , justo antes del impacto de un meteorito que amenazaba con destruir el planeta. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que ambos protagonizaban un apasionado beso.

«Una vez nos hicieron un video con inteligencia artificial. Era la llegada del fin del mundo con un meteorito y nosotros estábamos como en la playa y nos dábamos un beso. La gente cree que eso es real», expresó la periodista.

Tras recordar la situación, el equipo mostró nuevamente las imágenes. Pero lo que parecía ser una simple anécdota terminó dando paso a un inesperado momento que tomó por sorpresa a todos en el estudio.

«Esa imagen responde a dónde y con quién me gustaría estar si se acaba el mundo. Imagina si termina el mundo así», lanzó Priscilla Vargas, dejando a sus compañeros sin palabras.

La declaración provocó una inmediata reacción de Iván Valenzuela. «¡Qué romántico lo que dijiste…», comentó, mientras Consuelo Saavedra observaba incrédula lo que acababa de escuchar.

Luego Priscilla Vargas expresó: «¡Es ahora o nunca!».

La situacióntomó desprevenido a José Luis Repenning, quien no parecía saber cómo reaccionar ante las palabras de su colega.

Iván Valenzuela volvió a intervenir para manifestar su asombro. «Nunca pensé que íbamos a llegar a este nivel», señaló el periodista. «No, yo tampoco», agregó Repe, mientras se abrochaba la chaqueta.

«Estoy cada vez más sorprendido», agregó Iván antes de que el conductor de «Tu Día» cerrara el momento con otro comentario dirigido a su compañera: «Hoy día está extraña».

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