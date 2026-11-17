Después de más de una década sin presentarse en vivo, Faith No More prepara su regreso a los escenarios y Chile será una de las paradas de su nueva gira por Sudamérica. La emblemática agrupación estadounidense anunció un concierto para el 4 de noviembre de 2027 en el Parque Cerrillos, en Santiago.

El espectáculo también tendrá dos invitados de lujo. Se trata de Alice in Chains, una de las bandas más representativas del grunge de Seattle, y Mastodon, agrupación que ha destacado por su particular mezcla de metal progresivo y rock psicodélico.

La preventa exclusiva para clientes Banco de Chile iniciará el 23 de noviembre a las 13:00 horas. En tanto, la venta general está programada para el 25 de noviembre a las 13:00 horas. Ambas modalidades a través del sistema Puntoticket.

El denominado «Faith No More South America Tour» contempla otras tres presentaciones en la región. El recorrido comenzará en São Paulo el 28 de octubre y continuará en Curitiba el 31 del mismo mes. Posteriormente, el grupo llegará a Santiago y cerrará su paso por Sudamérica el 7 de noviembre en Buenos Aires.

El regreso de Faith No More a los escenarios

Para este reencuentro con sus seguidores, la banda contará con su histórica formación: Mike Patton en la voz, Billy Gould en el bajo, Mike Bordin en la batería y Roddy Bottum en los teclados. A ellos se sumará Trey Spruance en la guitarra, quien vuelve después de integrar el grupo entre 1993 y 1995.

Durante ese periodo, el músico participó en la grabación de «King for a Day… Fool for a Lifetime» (1995), uno de los discos más reconocidos de su catálogo.

En una conversación con el podcast Rock Talk, el bajista Billy Gould abordó la importancia de retomar las presentaciones en directo mientras los integrantes todavía tengan la energía necesaria para interpretar sus canciones. «Nuestra música es muy física», expresó.

Vale señalar que la trayectoria de Faith No More incluye producciones fundamentales como «The Real Thing» (1989) y «Angel Dust (1992)». Ambos álbumes ayudaron a consolidar su identidad musical, marcada por la combinación de rock pesado, funk, hip-hop y sonidos experimentales. Su propuesta también dejó una huella en agrupaciones posteriores como Korn, Slipknot y System Of A Down.

De hecho, el regreso de la banda tendrá otro encuentro especial en Brasil. El 15 de enero de 2027 compartirá escenario con System Of A Down en el evento One Night Only, que se realizará en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro.

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google