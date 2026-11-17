Los concierto de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional han generado gran expectación. Y recientemente, se confirmó la disponibilidad de nuevas localidades para uno de sus shows.

La banda tiene dos fechas en el recinto de Ñuñoa: el viernes 11 y el sábado 12 de diciembre. Sin embargo, la venta de entradas tuvo una gran respuesta del público y ambas jornadas alcanzaron el cartel de sold out.

Frente a esto, se habilitaron nuevos sectores para el espectáculo del sábado 12 de diciembre, con el objetivo de que más fanáticos puedan asistir al encuentro musical.

Las localidades corresponden a Pacífico, Cancha Numerada General, Andes, Cancha General de Pie y Galería.

Los tickets estarán disponibles desde este martes 17 de noviembre, a partir de las 12:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

¿Qué se espera de Macha y el Bloque Depresivo en el Estadio Nacional?

El espectáculo promete un recorrido por distintos estilos de la música latinoamericana. Se espera que incluya boleros mexicanos, valses peruanos, son cubano y clásicos que han marcado a distintas generaciones.

A esto se suman algunas de las composiciones más reconocidas de Macha, como «Continentales», «Perros y Gatos», «La Carretera», «Loca», «Y si no fuera» y «Déjame decirte algo».

También se espera «Volver a comenzar», su reciente colaboración con Kidd Voodoo, además de otras canciones que forman parte del repertorio habitual de la agrupación.

Este concierto llega después de una gira internacional que llevó al grupo por distintas ciudades de Latinoamérica, entre ellas Lima, Medellín, Bogotá, Río de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires, La Plata, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

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