Recientemente, Camila Campos, más conocida como Camilísima entregó una tremenda noticia. Resulta que confirmó que está embarazada y espera un hijo junto a su pareja, el futbolista Juan Pablo Gómez.

La periodista y actual figura de Zona Latina decidió poner fin a los rumores y anunció públicamente la noticia a través de cuenta de Instagram, donde recibió numerosas muestras de cariño.

«Los rumores son ciertos y por fin puedo gritarlo. Sí, estoy embarazada», escribió la exchica reality junto a fotografías en las que se encontraba Creamfields Chile, festival de música electrónica que se realizó durante el fin de semana.

«Autorizada por mi obstetra para ir un ratito a Creamfields CL», explicó junto a algunos registros de la jornada que disfrutó con sus cercanos.

La noticia tampoco pasó inadvertida. Camilísima recibió diversos mensajes. Entre ellos de algunos colegas del espectáculoc como Carla Jara, Daniela Aránguiz, Tonka Tomicic, Daniela Nicolás, Daniela Chávez y más.

Además, el resto de sus seguidores también le dejó cariñosos comentarios.

«Los amooooo! La mamá del año»; «Felicitaciones bonitaaa! Que hermosa noticia»; «Cumpliste tu sueño»; «Felicitaciones, que sea un buen embarazo», fueron algunos de los mensajes que le dejaron a la periodista.

Las complicaciones que enfrentó Camilísima

En abril de este año, la exchica reality reveló que recibió un diagnóstico de baja reserva ovárica, situación que la hizo pensar que podría tener complicaciones para poder embarazarse.

En conversación con LUN, contó que inició un tratamiento de estimulación hormonal para congelar sus óvulos, pese a las dificultades que enfrentaba.

«Me dieron la mala noticia de que prácticamente soy infértil», indicó en aquella oportunidad.

Sin embargo, también manifestó su intención de no rendirse: «Me lo lloré todo. Pero después dije: hay tecnología. Voy a luchar».

Sigue a RadioActiva.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google