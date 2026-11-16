¿Cuál es tamaño promedio del pene? La respuesta de estudio científico con más de 36 mil hombres

El tamaño del pene ha sido motivo de múltiples mitos y creencias. Y recientemente, una investigación científica que reunió datos de más de 36 mil hombres estableció cuáles son las medidas promedio de su longitud y grosor, tanto en estado de reposo como durante una erección.

El análisis consideró 33 estudios científicos con datos de 36.883 hombres. Las medidas se tomaron directamente profesionales de la salud. De este modo se evitó depender de estimaciones entregadas por los mismos participantes.

La publicación de estos datos en la revista Urology Research & Practice, y que fueron difundidos por New Tork Post permitió establecer que, durante la erección, la longitud media alcanza los 13,84 centímetros y el grosor, medido alrededor del órgano, registra 11,91 centímetros.

Las cifras del estudio

La investigación también examinó las dimensiones en estado de reposo y estableció los siguientes promedios:

En cuanto a las mediciones, el análisis estableció distintos promedios según la condición:

Longitud promedio en reposo: 9,22 centímetros.

Circunferencia promedio en reposo: 9,10 centímetros.

Longitud promedio en erección: 13,84 centímetros.

Circunferencia promedio en erección: 11,91 centímetros.

Longitud promedio en reposo con estiramiento: 12,84 centímetros.

En diálogo con New York Post, la terapeuta sexual Vanessa Cushing señaló que muchos hombres piensan que el promedio es superior debido a la influencia de la pornografía y otros referentes culturales.

La especialista también se refirió a las consecuencias de estas expectativas, que pueden traducirse en preocupaciones e inseguridades relacionadas con la vida sexual.

Por otra parte, un sondeo mencionado por el periódico estadounidense mostró una diferencia entre las respuestas de hombres y mujeres. Mientras el 85% de las mujeres consultadas dijo estar conforme con el tamaño del pene de sus parejas, el 45% de los hombres reconoció que le gustaría tener uno de mayores dimensiones.

Finalmente, Cushing hizo hincapié en que el bienestar sexual no está determinado únicamente por el tamaño. La comunicación entre las parejas, la excitación y el vínculo emocional también forman parte de los factores que influyen en la experiencia sexual.

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