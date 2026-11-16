Nueva revelación sobre Gabriel Boric sorprende a Chile: destapan importante paso en su relación con Paula Carrasco

Recientemente, se dio a conocer una noticia sobre Gabriel Boric que ha dado mucho que hablar. Resulta que según informó La Segunda, el expresidente de la República y su pareja, Paula Carrasco, estarían esperando un nuevo integrante para su familia.

De acuerdo con la publicación, la mujer estaría embarazada del segundo hijo que tendría junto al exmandatario. Información que ha despertado gran interés.

Por ahora, no se han entregado mayores detalles sobre el embarazo, como el tiempo de gestación o el sexo del bebé.

Cabe recordar que Gabriel Boric y Paula Carrasco tuvieron a su primera hija en junio de 2025. Su primera hija, Violeta, nació el día 25 de ese mes y marcó un importante capítulo en la relación de ambos.

Gabriel Boric y Paula Carrasco tendrían fecha para su matrimonio

Pero las novedades en la vida familiar del exmandatario no terminarían con la eventual llegada de otro hijo. Según consignó el citado medio, la pareja también estaría preparando su matrimonio para el próximo año.

La celebración tendría incluso fecha y lugar definidos. Se realizaría el 30 de enero de 2027 en las instalaciones del Estadio Palestino.

Además, la ceremonia tendría un carácter reservado, con una lista de aproximadamente 250 invitados.

Es importante señalar que Paula Carrasco es química ambiental y se desempeña en el Ministerio del Medio Ambiente, donde trabajaba incluso antes de iniciar su relación con Gabriel Boric. Además, mantiene una destacada trayectoria deportiva: juega básquetbol en el club Sportiva Italiana de Valparaíso y ha representado a la Selección Nacional de la disciplina. Ambos se conocieron en el contexto de los Juegos Panamericanos realizados en Chile.

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