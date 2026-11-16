¿Apagón mundial durante este martes 17 noviembre? La verdad detrás del rumor que ha encendido las alarmas

Durante los últimos días, empezó a circular un preocupante un rumor a través de redes sociales. Resulta que diversas publicaciones en redes sociales han advertido sobre un supuesto apagón mundial de 72 horas que comenzaría este martes 17 de noviembre y afectaría servicios esenciales como la electricidad, internet y las operaciones bancarias.

La información rápidamente despertó inquietud entre los usuarios. Sin embargo, no hay antecedentes oficiales que confirmen un evento de estas características ni una alerta que advierta sobre una interrupción mundial de los servicios.

Parte de la confusión surgió por un ejercicio programado en Estados Unidos. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en conjunto con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), realizará una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS).

Esta se encuentra programada para las 14:20 horas de Estados Unidos (16:20 horas en Chile continental) y se realizará mediante la transmisión de un mensaje de prueba en distintas estaciones de radio y televisión.

Además, el organismo aclaró que este procedimiento tiene como objetivo comprobar el funcionamiento del sistema . Además, precisó que no contempla el envío de alertas a los teléfonos celulares ni exige que las personas realicen alguna acción.

¿De dónde surgió el rumor del apagón mundial?

Las especulaciones también tomaron fuerza por una serie de recomendaciones de la Unión Europea. Estas apuntan a que la población mantenga reservas de alimentos, agua y otros artículos básicos para enfrentar eventuales emergencias durante un período de 72 horas. Se trata de una estategia netamenta preventiva.

A estos antecedentes se sumó una particular coincidencia televisiva. Usuarios de redes sociales compartieron un episodio de «Los Simpson» en el que Springfield enfrenta un apagón un 17 de noviembre.

De este modo, es importante aclarar que no existen antecendetes oficiales que constituyan que vaya a producirse una catástrofe ni que exista una advertencia oficial sobre un apagón de tres días.

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