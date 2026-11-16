Mon Laferte es nominada a los Grammy 2027: competirá con Karol G en importante categoría

Recientemente, se conoció una buena noticia para la música chilena. Resulta que Mon Laferte consiguió una nominación a los Premios Grammy 2027, luego de que la Academia de la Grabación diera a conocer este lunes 16 de noviembre la lista de artistas que competirán por uno de los reconocimientos más importantes de la industria musical.

La cantante nacional figura entre las candidatas a quedarse con el gramófono dorado en la categoría Mejor Álbum de Pop Latino, gracias a su más reciente producción discográfica, «Femme Fatale».

La artista tendrá una dura competencia en este apartado. Entre sus contrincantes aparecen destacadas figuras de la música latina, como Karol G, quien recibió una nominación por «No me arrepiento de sentir tanto».

A ellas se suman Carín León con «Muda», Rawayana por «¿Dónde es el after?» y Elena Rose, nominada gracias a «Bendito verano».

Mon Laferte vuelve a destacar en los premios internacionales

La nueva nominación representa otro importante reconocimiento para la trayectoria de Mon Laferte, quien continúa consolidando su lugar en la escena musical internacional.

Además, llega después de su participación en los Latin Grammy 2026, instancia en la que también consiguió destacar con su álbum «Femme Fatale».

Ahora, la intérprete chilena tendrá una nueva oportunidad de sumar un importante galardón a su carrera. La ceremonia de la 69ª edición de los Premios Grammy se realizará el próximo 7 de febrero de 2027.

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