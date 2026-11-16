Preocupación por Mauricio Pinilla: revelan nuevos detalles de su delicado estado de salud tras ser hospitalizado

Durante los últimos días, Mauricio Pinilla ha generado gran preocupación por su estado de salud. El exdelantero permanece internado en la Clínica Universidad de los Andes, en Santiago, luego de ingresar al recinto asistencial el viernes de la semana pasada por un complejo episodio de salud.

En medio de la preocupación por su condición, Guido Marcelo, asistente y excuñado del exfutbolista, entregó nuevos detalles sobre su evolución. En conversación con LUN, confirmó que actualmente se encuentra sedado y bajo supervisión de los especialistas.

«Ya está hospitalizado, está sedado y lo tienen estabilizadvo», indicó.

Además, señaló que todavía deben esperar para avanzar con el proceso médico. «Por lo pronto hay que esperar que se recupere para que empiece un nuevo tratamiento siquiátrico», agregó.

Los antecedentes detrás de la hospitalización de Mauricio Pinilla

Guido Marcelo también contó cómo se concretó el ingreso del exseleccionado nacional a la clínica. Según explicó, fue el propio Pinilla quien tomó la determinación de buscar ayuda médica, luego de que lo acompañara hasta un servicio de urgencias.

«Él tomó la decisión de internarse y bajar unos cuantos cambios», relató.

La situación se produjo apenas un día después de su participación en Vértigo, programa de Canal 13 donde habló abiertamente sobre la depresión que ha enfrentado. Sobre lo ocurrido antes de aquella aparición televisiva, su asistente entregó un antecedente que llamó la atención.

«Se tomó dos medicamentos que son para bajar la ansiedad (…) y se tomó dos copas de champagne antes de entrar al programa y le causó lo que ya todos sabemos», comentó.

Por otra parte, Guido Marcelo apuntó a las distintas situaciones personales que han aumentado la presión sobre el exfutbolista. Entre ellas mencionó el conflicto judicial que mantiene con su exesposa y las exigencias de su actividad laboral.

«Está con mucha presión. Todo esto del tema judicial que tiene con su exmujer», expresó.

Finalmente, el cercano colaborador de Mauricio Pinilla hizo un llamado a respetar su privacidad durante este periodo, mientras permanece hospitalizado y recibe atención de los profesionales de salud.

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